Пленарное заседание Верховной Рады 13 июля традиционно начнется в 10.00. Трансляцию можно смотреть онлайн на сайте Факты ICTV.

Депутаты рассмотрят законопроекты, обозначенные президентом Украины Владимиром Зеленским как неотложные.

Касаться они будут деятельности Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Кроме того, по инициативе главы государства депутаты должны обработать законопроект о большом Государственном Гербе Украины, о криминализации контрабанды и недостоверного декларирования товаров.

Во втором чтении на повестке дня депутатов: