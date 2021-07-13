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Факты / Украина / Политика
Тетяна Забожко |

Онлайн-трансляция заседания Верховной Рады 13 июля

верховна рада

Пленарное заседание Верховной Рады 13 июля традиционно начнется в 10.00. Трансляцию можно смотреть онлайн на сайте Факты ICTV.

Депутаты рассмотрят законопроекты, обозначенные президентом Украины Владимиром Зеленским как неотложные.

Касаться они будут деятельности Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Кроме того, по инициативе главы государства депутаты должны обработать законопроект о большом Государственном Гербе Украины, о криминализации контрабанды и недостоверного декларирования товаров.

Во втором чтении на повестке дня депутатов:

  • преодоление кризисных явлений и обеспечение финансовой стабильности на рынке природного газа,
  • упрощение присоединения к электрическим сетям,
  • введение Бюро экономической безопасности Украины,
  • внесение изменений в Налоговый и Таможенный кодексы для стимулирования развития отрасли электрического транспорта.

Читайте
Работа Высшего совета правосудия и ВККС: повестка дня Рады 13 июля

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