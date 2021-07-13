Пленарное заседание Верховной Рады 13 июля традиционно начнется в 10.00. Трансляцию можно смотреть онлайн на сайте Факты ICTV.
Депутаты рассмотрят законопроекты, обозначенные президентом Украины Владимиром Зеленским как неотложные.
Касаться они будут деятельности Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
Кроме того, по инициативе главы государства депутаты должны обработать законопроект о большом Государственном Гербе Украины, о криминализации контрабанды и недостоверного декларирования товаров.
Во втором чтении на повестке дня депутатов:
- преодоление кризисных явлений и обеспечение финансовой стабильности на рынке природного газа,
- упрощение присоединения к электрическим сетям,
- введение Бюро экономической безопасности Украины,
- внесение изменений в Налоговый и Таможенный кодексы для стимулирования развития отрасли электрического транспорта.