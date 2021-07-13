Пленарное заседание Верховной Рады 13 июля традиционно начнется в 10.00. На повестке дня у нардепов – ряд законопроектов, в частности с предложениями президента Украины Владимира Зеленского.
Во вторник депутаты должны рассмотреть как неотложные проекты закона главы государства:
- о большом Государственном Гербе Украины,
- об избрании членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия,
- об установлении ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия,
- о криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров.
Повторно с предложениями Зеленского парламентарии должны рассмотреть вопрос возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
Доработать с учетом предложений президента нардепы должны закон Украины по обеспечению задержанному, подозреваемому, обвиняемому, осужденному права на получение правовой помощи.
То же будет касаться и закона по развитию института старост.
Во втором чтении депутаты сосредоточатся на преодолении кризисных явлений и обеспечении финансовой стабильности на рынке природного газа.
Кроме того, на заседании 13 июля речь пойдет об упрощении присоединения к электрическим сетям, введении Бюро экономической безопасности Украины, а также о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы для стимулирования развития отрасли электрического транспорта.
13 июля в 16.00 по инициативе президента Украины Владимира Зеленского состоится внеочередное заседание Верховной Рады.
Глава государства просит рассмотреть закон о легализации медицинского каннабиса и реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности.