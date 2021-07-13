Пленарное заседание Верховной Рады 13 июля традиционно начнется в 10.00. На повестке дня у нардепов – ряд законопроектов, в частности с предложениями президента Украины Владимира Зеленского.

Во вторник депутаты должны рассмотреть как неотложные проекты закона главы государства:

о большом Государственном Гербе Украины,

об избрании членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия,

об установлении ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия,

о криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров.

Повторно с предложениями Зеленского парламентарии должны рассмотреть вопрос возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Доработать с учетом предложений президента нардепы должны закон Украины по обеспечению задержанному, подозреваемому, обвиняемому, осужденному права на получение правовой помощи.

То же будет касаться и закона по развитию института старост.

Во втором чтении депутаты сосредоточатся на преодолении кризисных явлений и обеспечении финансовой стабильности на рынке природного газа.

Кроме того, на заседании 13 июля речь пойдет об упрощении присоединения к электрическим сетям, введении Бюро экономической безопасности Украины, а также о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы для стимулирования развития отрасли электрического транспорта.

13 июля в 16.00 по инициативе президента Украины Владимира Зеленского состоится внеочередное заседание Верховной Рады.

Глава государства просит рассмотреть закон о легализации медицинского каннабиса и реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности.