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Факти / Україна / Політика
Тетяна Забожко |

Онлайн-трансляція засідання Верховної Ради 13 липня

верховна рада

Пленарне засідання Верховної Ради 13 липня традиційно розпочнеться о 10.00. Трансляцію можна дивитися онлайн на сайті Факти ICTV.

Депутати розглянуть законопроекти, позначені президентом України Володимиром Зеленським як невідкладні.

Стосуватимуться вони діяльності Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Крім того, за ініціативи глави держави депутати мають опрацювати законопроект про великий Державний Герб України та про криміналізацію контрабанди та недостовірного декларування товарів.

У другому читанні в порядку денному депутатів:

  • подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу,
  • спрощення приєднання до електричних мереж,
  • запровадження Бюро економічної безпеки України,
  • внесення змін до Податкового та Митного кодексів для стимулювання розвитку галузі електричного транспорту.

Читайте
Робота Вищої ради правосуддя та ВККС: порядок денний Ради 13 липня

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