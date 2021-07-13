Пленарне засідання Верховної Ради 13 липня традиційно розпочнеться о 10.00. Трансляцію можна дивитися онлайн на сайті Факти ICTV.

Депутати розглянуть законопроекти, позначені президентом України Володимиром Зеленським як невідкладні.

Стосуватимуться вони діяльності Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Крім того, за ініціативи глави держави депутати мають опрацювати законопроект про великий Державний Герб України та про криміналізацію контрабанди та недостовірного декларування товарів.

У другому читанні в порядку денному депутатів: