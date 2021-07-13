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Факти / Україна / Політика
Тетяна Забожко |

Рада пропонує іноземним айтішникам стати підприємцями в Україні

Рада пропонує іноземним айтішникам стати підприємцями в Україні

13 липня депутати Верховної Ради під час позачергового засідання 289 голосами ухвалили за основу законопроект №5270 щодо особливостей оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів.

За словами народного депутата Ярослава Железняка, законопроект є експериментом, який діятиме до 31 грудня 2022 року.

– Цей проект розроблений для представників ІТ, наприклад, із Білорусі, де дуже часто відбуваються обшуки, тиск на бізнес, тому вони хочуть працювати в Україні. Ми даємо їм можливість запровадити електронне резидентство, – зазначив Ярослав Железняк.

Якщо закон ухвалять, представники ІТ зможуть працювати в Україні, платити тут податки й представляти Україну в міжнародних контрактах.

– Є країни, які вже це впровадили. Найвідоміший приклад – Естонія. У них за час роботи електронного резидентства зареєструвалось 70 тис. підприємців. І це щороку приносить десятки мільйонів коштів до державного бюджету, – наголосив нардеп.

Згідно із законопроектом, для того, щоб стати е-резидентом, підприємець онлайн реєструє ФОП через сервіс Дія. Такий ФОП не може використовувати працю найманих осіб та повинен обрати спрощену систему оподаткування.

Е-резидентство спрямовано виключно на представників ІТ та передбачає такі види діяльності:

  • видання комп’ютерних ігор та програмного забезпечення;
  • комп’ютерне програмування;
  • інша діяльність у сфері інформаційних технологій та комп’ютерних систем;
  • обробка даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана із ними діяльність тощо.

Фото: Depositphotos

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