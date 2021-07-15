Украина подписала с Перу соглашение о безвизе

В четверг, 15 июля, представители Кабмина и правительства Перу подписали совместное соглашение об отмене визовых требований для краткосрочного пребывания.

В Киеве подписали документ о безвизе между Украиной и Перу министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и посол Перу Альберто Эфраин Уилфред Салас Бараона.

Соглашение предусматривает введение взаимного безвизового режима поездок для граждан Украины и Перу. Будет действовать документ до 90 дней в течение 180 дней.

По словам Кулебы, МИД работает над увеличением возможностей для путешествий украинцев, а также над открытием Украины для мира.

— Расширение безвиза из Перу увеличит количество контактов между людьми, будет способствовать новым культурным, профессиональным и бизнес-контактам между странами, — отметил дипломат.

Безвизовое соглашение вступит в силу после завершения сторонами необходимых внутригосударственных процедур.

Между тем украинцы все еще смогут осуществить безвизовую поездку в Перу до 183 дней. В 2003 году власти страны ввели такую ​​возможность.

Кроме того, стороны обсудили перспективные направления расширенного сотрудничества между Украиной и Перу.