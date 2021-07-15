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Факти / Україна / Політика
Анастасія Рогожінська |

Україна підписала з Перу угоду про безвіз

кулеба підписує угоду про безвіз з перу

У четвер, 15 липня, представники Кабміну та уряду Перу підписали спільну угоду про скасування візових вимог для короткострокового перебування.

У Києві підписали документ про безвіз між Україною та Перу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та посол Перу Альберто Ефраін Вілфред Салас Бараона.

Угода передбачає запровадження взаємного безвізового режиму поїздок для громадян України та Перу. Діятиме документ до 90 днів протягом 180 днів.

За словами Кулеби, МЗС працює над збільшенням можливостей для подорожей українців, а також над відкриттям України для світу.

– Розширення безвізу з Перу збільшить кількість контактів між людьми, сприятиме новим культурним, фаховим та бізнес-контактам між країнами, – зауважив дипломат.

Безвізова угода вступить в силу після завершення сторонами необхідних внутрішньодержавних процедур.

Між тим українці все ще зможуть здійснити безвізову туристичну поїздку у Перу до 183 днів. У 2003 році влада країни запровадила таку можливість.

Окрім того, сторони обговорили перспективні напрями розширеного співробітництва між Україною та Перу.

Джерело: МЗС

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