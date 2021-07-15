15 июля депутаты Верховной Рады Украины отправили в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

Решение поддержал 291 народный депутат. Против проголосовало семеро народных избранников, воздержались 17, не голосовали 36.

За отставку проголосовали 229 депутатов от партии Слуга народа, 16 – из Европейской Солидарности, семеро – из За майбутнє, 15 – из Голоса, 18 – из Доверия и шестеро внефракционных.

Список поименного голосования за отставку министра МВС обнародовали на сайте Верховной Рады.

Причина отставки Авакова

О намерении Авакова покинуть пост стало известно 13 июля. Тогда же на сайте МВД появилось соответствующее заявление.

На своей странице в Facebook Арсен Аваков поблагодарил за сотрудничество всех сотрудников МВД, которые работали под его руководством с 2014 года.

После закрытого заседания партии Слуга народа глава фракции в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил, что Арсен Аваков решил покинуть пост по собственному желанию.

Однако никто из экспертов, которых опросили Факты ICTV, не верит, что Арсен Аваков исчезнет с политической арены.

Политолог Олег Саакян считает, что своей отставкой Арсен Аваков хочет завоевать для себя возможность присутствовать в украинской политике не с позиции проигравшего.

Кроме того, по его мнению, этим шагом Аваков пытается приумножить рычаги влияния.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что теперь уже бывший министр МВД сделал шаг на опережение, потому что догадывался, что над ним нависает угроза.

Эксперт не исключает, что Аваков может вернуться на выборах со своей политической силой.

Мнение о том, что участие Авакова в политике еще не завершено, поддерживает и известный украинский блогер и политический аналитик Олег Пономарь.

Министром внутренних дел может стать Денис Монастырский

Уже 16 июля должность министра может занять глава Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

Его кандидатуру вместо Арсена Авакова предложил президент Украины Владимир Зеленский.

По прогнозам Давида Арахамии, за назначение Дениса Монастырского могут проголосовать более 300 народных избранников.

Что известно о потенциальном министре внутренних дел Денисе Монастырском, читайте в материале Фактов ICTV.