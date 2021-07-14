13 июля Арсен Аваков подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел.

Министр возглавлял этот пост в течение семи лет, начиная с 2014-го.

Это сразу вызвало бурную реакцию общества — от удивления и разочарования до искренней радости и одобрения.

Факты ICTV расспросили экспертов-политологов о причинах такого неожиданного шага Авакова, и выяснили, какими могут быть последствия для Украины, если 15 июля Рада все же одобрит отставку “бессменного” министра.

Никуда не уходит, а берет “творческий отпуск”

— Аваков достаточно плотно сидел в своем кресле. И подать самому в отставку, в ситуации, когда под окна нет митинга или какой-то хитрой политической конструкции, в которой одна политическая команда доминировала бы над другой — это довольно сильный шаг, — говорит политолог Олег Саакян.

Саакян считает, что собственным желанием уйти в отставку Аваков хочет завоевать для себя возможность присутствовать в украинской политике не с позиции проигравшего.

По словам эксперта, о персональном давлении на Авакова речь не идет, и министр таким образом пытается сохранить свою политическую репутацию, а возможно, даже приумножить рычаги влияния.

— Аваков решил не создавать театр, в котором он хватается за кресло и не хочет уходить из кабинета. Если говорить политтехнологически, то это дает ему возможность конвертировать это в дополнительные политические влияния и потенциал пребывания в украинской политике.

Олег Саакян добавил, что, по его мнению, Аваков планирует остаться в большой политике, но не пойдет в оппозицию по отношению к Зеленскому.

То, что Аваков сделал шаг на опережение, и догадывался, что над ним “сгущаются тучи”, подтверждает и политолог, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

— У него вообще очень хорошо развита интуиция, и возможно, он догадывался, что осенью надвигается какой-то политический кризис.

По словам политолога, гораздо выгоднее самостоятельно уйти в отставку и вернуться со своей политической силой на выборы, чем быть туда “отправленным”.

— Он из большой политики никуда не уйдет, и в той или иной роли будет выполнять те или иные функции. Возможно, сейчас он возьмет небольшой творческий отпуск, но с политического небосклона он не исчезнет, ​​- говорит Мусиенко.

Мнение о том, что участие Авакова на политической арене еще не завершено, поддерживает и известный украинский блогер и политический аналитик Олег Пономарь.

— Аваков не для того создал свое государство в государстве (огромный финансовый и организационный ресурс), чтобы так просто выйти из игры. То есть все самое важное еще впереди, — уверяет политолог.

По мнению Пономаря, окончательно эта ситуация разрешится только 15 июля — в Верховной Раде, когда депутаты будут голосовать за отставку действующего министра внутренних дел.

Политический обозреватель не исключает, что во время заседания возможны “сюрпризы” со стороны различных политических сил.

Как это отразится на ситуации в Украине

Отставку Авакова все рассматривают с разных сторон, но так или иначе, без руководителя остается очень важная для государственной безопасности структура.

Александр Мусиенко считает, что в ближайшее время Украину может постигнуть политический кризис, так как Аваков имел огромное влияние на множество сфер.

— Это безусловно принесет политические потрясения. И это может закончиться политическим кризисом, потому что начинается фрагментация — разделение политической среды, — заявляет эксперт.

По мнению Олега Саакяна, в окружении Зеленского нет человека, который бы обладал достаточными менеджерскими качествами и мог справиться с этой ролью.

— Кто бы сейчас ни был назначен на должность министра внутренних дел, быстро взять ситуацию под контроль он не сможет, это требует серьезных менеджерских навыков, а в ближайшем окружении Зеленского такого человека нет.

Кто следующий?

Главным претендентом на место Авакова, по информации Фактов ICTV, является глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

Судить о том, кто будет следующим министром внутренних дел, эксперты пока не берутся, поскольку ситуация до конца не понятна.

Источники Фактов ICTV сообщают, что кандидатуру Монастырского выдвинул сам президент, а следовательно, новый глава МВД снова может быть сильно приближенным к власти и лично к Авакову.