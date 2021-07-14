16 июля глава Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский может возглавить Министерство внутренних дел.

Вопрос о его назначении вынесут на рассмотрение парламента, если 15 июля депутаты уволят Арсена Авакова.

Заявление об отставке последнего обнародовали на сайте МВД 13 июля.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский во время заседания партии Слуга народа предложил кандидатуру Дениса Монастырского на должность министра.

Потенциальному главе МВД 41 год. Родился 12 июня 1980 года в Хмельницком.

В родном городе получил специальность юриста. Продолжил обучение в Институте государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины, где стал кандидатом юридических наук.

Впоследствии вернулся в Хмельницкий университет управления и права уже в статусе преподавателя и возглавил отдел по вопросам законотворчества и научных экспертиз.

С 2007 по 2017 год работал юристом в компаниях Hillmont Partners, Global Ties KC и ООО Лигал Консалтинг.

Является членом главного совета Украинского общества охраны памятников истории и культуры, секретарем конкурсной комиссии по формированию Государственного бюро расследований и экспертом Украинского института будущего.

В восьмом созыве Верховной Рады был помощником-консультантом на общественных началах народного депутата Антона Геращенко, который сейчас является заместителем министра внутренних дел.

В 2019 году Монастырский и сам стал депутатом. Баллотировался в Раду под 19-м номером от Слуги народа. Беспартийный.

В том же году его представляли как эксперта команды Зеленского по вопросам реформирования правоохранительной системы.

В 2020 году движение Честно назвало Дениса Монастырского одним из нардепов, который подал больше всего законодательных инициатив.

Жена Дениса Монастырского Жанна работает главным специалистом юридического отдела Управления правового обеспечения ГБР. Вместе с мужем воспитывают двух сыновей.

Фото: Денис Монастырский