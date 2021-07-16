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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Давид Арахамия сказал, сколько готов потратить на отдых с семьей

Давид Арахамія

Хочу на Северный полюс, где людей нет — так пошутил председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия на брифинге, когда журналисты поинтересовались, где он будет отдыхать летом.

А потом уже серьезно сказал, что на самом деле хочет поехать с семьей за границу – может быть, в Хорватию или Албанию.

Однако вскоре добавил, что будет отдыхать где-то в Украине.

Говоря о том, сколько готов потратить на поездку, сказал, что еще не рассчитывал бюджет.

— Но всегда в моей большой семье менее $5 тыс. я не могу потратить, поскольку это самолет, билеты, гостиница, — рассказал Арахамия.

Фото: Давид Арахамія

Источник: УНИАН

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