Давид Арахамия сказал, сколько готов потратить на отдых с семьей

Хочу на Северный полюс, где людей нет — так пошутил председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия на брифинге, когда журналисты поинтересовались, где он будет отдыхать летом.
А потом уже серьезно сказал, что на самом деле хочет поехать с семьей за границу – может быть, в Хорватию или Албанию.
Однако вскоре добавил, что будет отдыхать где-то в Украине.
Говоря о том, сколько готов потратить на поездку, сказал, что еще не рассчитывал бюджет.
— Но всегда в моей большой семье менее $5 тыс. я не могу потратить, поскольку это самолет, билеты, гостиница, — рассказал Арахамия.
Фото: Давид Арахамія