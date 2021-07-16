Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представили новоназначенного министра внутренних дел Дениса Монастырского.

Взяв слово, глава МВД поблагодарил главу государства за доверие.

– Мы с вами с первых дней вашего президентства в команде, тогда, когда вы еще представляли свою команду впервые, и я был определен ответственным за правоохранительные органы. Два года проработав на ответственном участке в Комитете по вопросам правоохранительной деятельности, перехожу на еще более ответственный участок, – начал свое первое выступление на посту министра Денис Монастырский.

Главной своей задачей он назвал восстановление доверия к правоохранительным органам.

– Даже в законе О правоохранительных органах записано, что именно доверие является основным мерилом работы полиции, – заметил он.

Одним из главных приоритетов ведомства, по его словам, будет борьба с организованной преступностью. Поэтому Денис Монастырский гарантировал, что решения СНБО и президента будут выполняться, и за ними будут дальнейшие шаги в борьбе с организованной преступностью.

Денис Монастырский обещает обратить внимание на патрульную полицию, потому что, утверждает он, это лицо Национальной полиции, передовая, которая непосредственно контактирует с гражданами.

Глава ведомства хочет добиться того, чтобы полиция изучала потребности общества и выстраивала работу в соответствии с ее потребностями. Кроме того, будет воплощать в жизнь проект Полицейский офицер общины.

– Там, где работают такие офицеры, доверие к правоохранительным органам составляет более 70%. Совместно мы сможем это сделать, – убежден он.

Еще одним аспектом его работы на должности станет безопасность дорожного движения.

– Полиция сможет сделать так, чтобs смертность за пять лет уменьшилась вдвое. Этого реально достичь, – говорит он.

Стремится новый министр развивать систему автоматической фиксации, сохранять дороги, особенно те, которые строятся по программе Большое строительство.

Сосредоточится он и на вопросе цифровизации, обустройстве государственной границы и деятельности Нацгвардии.

– Нацгвардия – это сверхважная государственная структура в охране общественного порядка. Поэтому главным является ее обеспечение и координация работы с полицией, потому что они вместе работают на массовых мероприятиях. Конечно, не все получится одновременно. Но процесс, который начнем, однозначно будет видимым, – пообещал он.

Фото: Денис Монастырский