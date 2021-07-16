Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр України Денис Шмигаль представили новопризначеного міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.

Взявши слово, очільник МВС подякував главі держави за довіру.

– Ми з вами з перших днів вашого президентства в команді, тоді, коли ви ще представляли свою команду вперше, і я був визначений відповідальним за правоохоронні органи. Два роки пропрацювавши на відповідальній ділянці в Комітеті з питань правоохоронної діяльності, переходжу на ще більш відповідальну ділянку, – почав свій перший виступ на посаді міністра Денис Монастирський.

Основним своїм завданням він назвав відновлення довіри до правоохоронних органів.

– Навіть у законі Про правоохоронні органи записано, що саме довіра є основним мірилом роботи поліції, – зауважив він.

Одним із головних пріоритетів відомства, за його словами, буде боротьба з організованою злочинністю. Тому Денис Монастирський гарантував, що рішення РНБО і президента будуть виконуватись, і за ними будуть подальші кроки в боротьбі з організованою злочинністю.

Денис Монастирський обіцяє зосередити увагу на Патрульній поліції, бо, стверджує він, це – обличчя Національної поліції, передова, яка безпосередньо контактує з громадянами.

Очільник відомства хоче домогтись того, щоб поліція вивчала потреби громади та вибудовувала роботу відповідно до її потреб. Крім того, втілюватиме в життя проект Поліцейський офіцер громади.

– Там, де працюють такі офіцери, довіра до правоохоронних органів становить понад 70%. Спільно ми зможемо це зробити, – переконаний він.

Ще одним аспектом його роботи на посаді стане безпека дорожнього руху.

– Поліція зможе зробити так, що смертність за п’ять років зменшилась удвічі. Це реально досягти, – говорить він.

Прагне новий міністр розвивати систему автоматичної фіксації, зберігати дороги, особливо ті, які будуються за програмою Велике Будівництво.

Зосередить він увагу і на питанні цифровізації, облаштуванні державного кордону та діяльності Нацгвардії.

– Нацгвардія – це надважлива державна структура в охороні громадського порядку. Тому головним є її забезпечення та координація роботи з поліцією, бо вони разом працюють на масових заходах. Звичайно, не все вийде одночасно. Але процес, який почнемо, однозначно буде видимим, – пообіцяв він.

Фото: Денис Монастирський