Из Украины выдворили одного из криминальных авторитетов. Он был так называемым смотрящим за одним из городов в Полтавской области.

Мужчина является россиянином по происхождению. Соответственно, его депортировали в Российскую Федерацию.

По данным МВД, 45-летний мужчина ранее был неоднократно судим.

Причиной депортации стало решение Совета нацбезопасности и обороны о применении специальных персональных санкций к субъектам повышенного преступного влияния.

— В санкционный список попал и неоднократно судимый гражданин РФ, которого за “заслуги” в криминальной среде назначили “смотрящим” за одним из городов Полтавской области, — сообщили в МВД.

Так, во исполнение решения СНБО, 22 июля правоохранители принудительно вернули мужчину в страну его происхождения. Кроме того, ему запретили въезжать на территорию Украины.