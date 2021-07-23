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Факты / Украина / Политика
Максим Зайченко |

Вернули в РФ и запретили въезд: из Украины выдворили криминального авторитета

вор в законе

Из Украины выдворили одного из криминальных авторитетов. Он был так называемым смотрящим за одним из городов в Полтавской области.

Мужчина является россиянином по происхождению. Соответственно, его депортировали в Российскую Федерацию.

По данным МВД, 45-летний мужчина ранее был неоднократно судим.

Причиной депортации стало решение Совета нацбезопасности и обороны о применении специальных персональных санкций к субъектам повышенного преступного влияния.

— В санкционный список попал и неоднократно судимый гражданин РФ, которого за “заслуги” в криминальной среде назначили “смотрящим” за одним из городов Полтавской области, — сообщили в МВД.

Так, во исполнение решения СНБО, 22 июля правоохранители принудительно вернули мужчину в страну его происхождения. Кроме того, ему запретили въезжать на территорию Украины.

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Источник: МВД

Фото: МВД

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