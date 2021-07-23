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Факти / Україна / Політика
Максим Зайченко |

Повернули до РФ і заборонили в’їзд: з України депортували кримінального авторитета

вор в законе

З України депортували одного з кримінальних авторитетів. Він був так званим смотрящим за одним із міст в Полтавській області. 

Чоловік є росіянином за походженням. Відповідно, його депортували в Російську Федерацію.

За даними МВС, 45-річний чоловік раніше був неодноразово судимий.

Причиною депортації стало рішення Ради нацбезпеки та оборони про застосування спеціальних персональних санкцій щодо суб’єктів підвищеного злочинного впливу.

– У санкційний список потрапив і неодноразово судимий громадянин РФ, якого за “заслуги” в кримінальному середовищі призначили “смотрящим” за одним із міст Полтавської області, – повідомили в МВС. 

Так, на виконання рішення РНБО, 22 липня правоохоронці примусово повернули чоловіка в країну його походження. Крім того, йому заборонили в’їжджати на територію України. 

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Джерело: МВС

Фото: МВС

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