З України депортували одного з кримінальних авторитетів. Він був так званим смотрящим за одним із міст в Полтавській області.

Чоловік є росіянином за походженням. Відповідно, його депортували в Російську Федерацію.

За даними МВС, 45-річний чоловік раніше був неодноразово судимий.

Причиною депортації стало рішення Ради нацбезпеки та оборони про застосування спеціальних персональних санкцій щодо суб’єктів підвищеного злочинного впливу.

– У санкційний список потрапив і неодноразово судимий громадянин РФ, якого за “заслуги” в кримінальному середовищі призначили “смотрящим” за одним із міст Полтавської області, – повідомили в МВС.

Так, на виконання рішення РНБО, 22 липня правоохоронці примусово повернули чоловіка в країну його походження. Крім того, йому заборонили в’їжджати на територію України.