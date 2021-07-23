Закон о коренных народах Украины вступил в силу

В парламентской газете Голос Украины 23 июля обнародован закон №1616-IX О коренных народах Украины, предоставляющий гарантии и ресурсы для их развития.

Верховная Рада приняла документ, поданный президентом Владимиром Зеленским как неотложный, 1 июля 2021 года. Глава государства подписал его 21 июля.

Согласно закону, в Украине таких народов три — крымские татары, караимы и крымчаки.

В нем определен сам термин коренной народ, поскольку до сих пор его значение не было раскрыто — это автохтонный этническая общность, которая является носителем самобытного языка и культуры, и которая сформировалась на территории Украины.

Кроме того, гарантируются культурные, образовательные, языковые и информационные права коренных народов, а также предусматривается определение правового статуса представительных органов таких народов, их ресурсного обеспечения, а также вопросы международного представительства.

Источник: Голос України