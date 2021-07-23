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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Закон про корінні народи України набув чинності

Кримські татари

У парламентській газеті Голос України 23 липня оприлюднено закон №1616-IX Про корінні народи, який надає гарантії та ресурси для їх розвитку.

Верховна Рада ухвалила документ, поданий президентом Володимиром Зеленським як невідкладний, 1 липня 2021 року. Глава держави підписав його 21 липня.

Згідно з законом, в Україні таких народів три – кримські татари, караїми та кримчаки.

У ньому визначено сам термін корінний народ, оскільки досі його значення не було розкрито – це автохтонна етнічна спільнота, яка є носієм самобутньої мови і культури, і яка сформувалася на території України.

Окрім того, гарантуються культурні, освітні, мовні та інформаційні права корінних народів, а також передбачається визначення правового статусу представницьких органів таких народів, їх ресурсного забезпечення, а також питання міжнародного представництва.

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Джерело: Голос України

Фото: Dreamstime

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