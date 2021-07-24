Зеленский подписал указ о неотложных мерах по интеграции Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО О неотложных мерах по углублению интеграции Украины в НАТО.

Соответствующий указ №307/2021 вместе с решением Совета нацбезопасности и обороны появился на сайте Офиса президента.

Решение СНБО предусматривает, что Кабинет министров должен проанализировать состояние выполнения годовых национальных программ под эгидой комиссии Украина-НАТО и по итогам принять меры по повышению эффективности их реализации.

Кроме того, правительству поручено проработать вопрос о формировании национальной системы перехода сектора безопасности и обороны на стандарты НАТО.

Ряд поручений получили другие ведомства. Так, Министерство обороны должно принять меры для безотлагательного назначения военного представителя миссии Украины при НАТО.

Также Минобороны совместно с МИД, Госспецсвязи, СБУ, разведкой и другими госорганами в течение трех месяцев обязаны согласовать с НАТО вопросы развития практического сотрудничества с Украиной как партнером Альянса с расширенными возможностями.

Получила поручение и Служба безопасности Украины. Она должна подготовить и внести в установленном порядке проект закона Украины О безопасности классифицированной информации (новую редакцию закона О государственной тайне).