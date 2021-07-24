Зеленський підписав указ про невідкладні заходи щодо інтеграції України в НАТО

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО Про невідкладні заходи щодо поглиблення інтеграції України до НАТО.

Відповідний указ №307/2021 разом із рішенням Ради нацбезпеки і оборони з’явився на сайті Офісу президента.

Рішення РНБО передбачає, що Кабінету міністрів повинен проаналізувати стан виконання річних національних програм під егідою комісії Україна-НАТО та за підсумками вжити заходів щодо підвищення ефективності їхньої реалізації.

Крім того, уряду доручили опрацювати питання про формування національної системи переходу сектора безпеки і оборони на стандарти НАТО.

Низку доручень отримали інші відомства. Так, Міністерство оборони повинне вжити заходів для невідкладного призначення військового представника місії України при НАТО.

Також Міноборони спільно з МЗС, Держспецзв’язку, СБУ, розвідкою та іншими держорганами протягом трьох місяців зобов’язані погодити з НАТО питання розвитку практичного співробітництва з Україною як партнером Альянсу з розширеними можливостями.

Отримала доручення і Служба безпеки України. Вона повинна підготувати та внести в установленому порядку проект закону України Про безпечність класифікованої інформації (нову редакцію закону Про державну таємницю).