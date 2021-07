Миссия МВФ прибудет в Украину в сентябре

По итогам телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сообщила, что в сентябре в Киев прибудет миссия Фонда.

– Очень конструктивный звонок президенту Украины Владимиру Зеленскому об успешном экономическом прогрессе Украины в рамках программы МВФ, – написала она в Twitter.

Георгиева также выразила надежду на продуктивную работу по остающимся вопросам во время миссии МВФ, которая прибудет в в Украину в сентябре.

Very constructive call with President @ZelenskyyUa on #Ukraine’s sound economic progress made under the IMF program. Look forward to our productive engagement to advance our work on remaining issues during a mission in September. pic.twitter.com/8wdI8yjMeL

