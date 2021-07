Місія МВФ прибуде в Україну у вересні

За підсумками телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва повідомила, що у вересні до Києва прибуде місія Фонду.

– Дуже конструктивний дзвінок президенту України Володимиру Зеленському щодо успішного економічного прогресу країни в рамках програми МВФ, – написала вона у Twitter.

Георгієва також висловила надію на продуктивну роботу щодо питань, які залишишаються, під час місії МВФ, що прибуде в в Україну у вересні.

Very constructive call with President @ZelenskyyUa on #Ukraine’s sound economic progress made under the IMF program. Look forward to our productive engagement to advance our work on remaining issues during a mission in September. pic.twitter.com/8wdI8yjMeL

— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) July 28, 2021