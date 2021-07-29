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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Місія МВФ прибуде в Україну у вересні

МВФ

За підсумками телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва повідомила, що у вересні до Києва прибуде місія Фонду.

– Дуже конструктивний дзвінок президенту України Володимиру Зеленському щодо успішного економічного прогресу країни в рамках програми МВФ, – написала вона у Twitter.

Георгієва також висловила надію на продуктивну роботу щодо питань, які залишишаються, під час місії МВФ, що прибуде в в Україну у вересні.

Фото: Dreamstime

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