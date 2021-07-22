Украина рассчитывает на прогресс в переговорах с МВФ — Шевченко

В переговорах Украины с Международным валютным фондом Нацбанк рассчитывает на прогресс. Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко.

— Мы ожидаем прогресса в переговорах Украины с МВФ. Длительное торможение в выполнении соглашения о сотрудничестве с фондом создает риски для финансирования дефицита государственного бюджета, прежде всего в последующие годы, — отметил он.

По словам Кирилла Шевченко, это может привести к ухудшению прогноза инфляции и валютного курса. А вот выполнение программы наоборот даст возможность привлечь предусмотренный объем официального финансирования и удешевить другие привлечение на внешнем и внутреннем рынках.

Это повысит способность Украины держать международные резервы на уровне $29-31 млрд в 2021-2023 годах.

На днях в Министерстве финансов сообщили, что Украине удалось согласовать с МВФ ряд вопросов. Так, во время рабочего визита в США министр финансов Сергей Марченко провел несколько встреч с представителями фонда, которые отметили прогресс Украины в проведении реформ, необходимых для продолжения программы сотрудничества.

Поэтому стороны договорились о тесной коммуникации и совместной работе для возможности достижения соглашения на уровне персонала (Staff level agreement) в ближайшее время.