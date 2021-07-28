Зависит от России: Зеленский о следующей нормандской встрече

Украина готова к следующей встрече в нормандской формате, но переговорный процесс будет зависеть от РФ.

Об этом на форуме Украине 30 заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что вопрос обстрелов, режима тишины и возвращение Донбасса напрямую связаны с давлением России.

— Мы готовы к переговорам в нормандском формате. Я уверен, эта встреча будет. Но все зависит от России, — заявил Владимир Зеленский.

На последней такой встрече советники, представляющие Францию ​​и Германию, не смогли ответить на прямой вопрос, является ли Россия стороной конфликта на Донбассе.

В связи с этим в начале июля Владимир Зеленский заявил о вероятности создания нового формата для урегулирования на Донбассе, когда к процессу переговоров присоединятся Соединенные Штаты.

Тогда же вице-премьер-министр Украины Алексей Резников поддержал идею президента, добавив, что это нужно сделать как в нормандском, так и в Минском формате.