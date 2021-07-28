Залежить від Росії: Зеленський про наступну нормандську зустріч

Україна готова до наступної зустрічі у нормандському форматі, але переговорний процес залежатиме від РФ.

Про це на форумі Україна 30 заявив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що питання обстрілів, режиму тиші та повернення Донбасу прямо пов’язані з тиском Росії.

– Ми готові до переговорів у нормандському форматі. Я певен, ця зустріч буде. Але все залежить від Росії, – заявив Володимир Зеленський.

На останній зустрічі у нормандському форматі радники, що представляють Францію і Німеччину, не змогли відповісти на пряме запитання, чи є Росія стороною конфлікту на Донбасі.

У зв’язку з цим на початку липня Володимир Зеленський заявив про ймовірність створення нового формату для врегулювання на Донбасі, коли до процесу переговорів долучаться Сполучені Штати.

Тоді ж віце-прем’єр-міністр України Олексій Резніков підтримав ідею президента, додавши, що це потрібно зробити як у нормандському, так і в Мінському форматі.