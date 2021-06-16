16 июня десять депутатов из партии Голос во время заседания Верховной Рады заявили о создании отдельного объединения Справедливость.

Кроме того, они заявили о недоверии руководителю фракции Ярославу Железняку и инициировали исключение Киры Рудык.

– Вчера руководство нашей партии и фракции фактически пересекло красную линию и предало интересы своих избирателей и украинцев. Они голосовали за русификацию, когда обещали защищать украинский язык и культуру. Поэтому мы, десять депутатов, а это половина парламентской фракции Голос, хотим заявить о создании отдельного объединения Справедливость, – заявила депутат от Голоса Александра Устинова.

Депутаты заявляют, что фракция Голос уже пять месяцев, как не существует в Верховной Раде, а ее руководство не представляет интересов даже половины партийцев и депутатов Верховной Рады.

Большинство руководства, утверждают представители Голоса, изменили ценностям, декларируемым на выборах, и принципам, по которым было обещано работать.

– Именно поэтому мы объединились в группу Справедливость. Мы – половина фракции Голос – выражаем недоверие руководителю фракции Ярославу Железняку, который нарушает закон и положение о фракции, и уже более трех месяцев не созываются заседания фракции, даже по требованию большинства народных депутатов во фракции. Мы инициируем исключение Киры Рудик, которая прогуливает 60% заседаний, – подчеркнула Устинова.

По ее словам, они обещали избирателям исключать депутатов, если те будут прогуливать 50% заседаний.

15 июня Верховная Рада поддержала включение в повестку дня заседания законопроекты №5554 и 5554-1, отменяющие норму об украинском языке в трансляции телесериалам, рекламе и политической агитации.

Притула заявил о выходе из Голоса

7 июня телеведущий Сергей Притула заявил о выходе из партии Голос.

Он подчеркнул, что уходит не из политики, а из партии, которая, не в последнюю очередь благодаря действиям нового руководства, отдалилась от первоначальных основ настолько далеко, что можно констатировать точку невозврата.

Притула отметил, что пытался вести диалог с новым руководством, однако ничего не получилось, поэтому он решил дистанцироваться.