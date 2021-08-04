Президентам есть что обсудить: Кулеба прибыл в США для подготовки визита Зеленского

В Вашингтоне идет подготовка к официальному визиту Владимира Зеленского в США. Встреча американского и украинского президентов состоится уже 30 августа.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Вместе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком он находится в Вашингтоне.

Украинские политики встретятся с советником президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном, госсекретарем Энтони Блинкеном, сенаторами и американскими аналитиками.

— По состоянию на сейчас президент Украины является вторым после канцлера Германии лидером из Европы, который посетит США по приглашению президента Байдена, — отметил Дмитрий Кулеба.

Также министр назвал США самым главным стратегическим партнером Украины в области безопасности.

— Укрепления нашего военно-политического союза входит в топ-приоритетов недавно принятой Стратегии внешней политики Украины.

Дмитрий Кулеба также подчеркнул, что предстоящая встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена пройдет без “повышенных тонов или шантажа”, и лидеры государств будут говорить как союзники.

Важно, что украинский президент посетит США после важного международного саммита Крымская платформа, где также будет присутствовать высокая делегация из США.

Источник: Дмитрий Кулеба