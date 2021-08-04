Президентам є що обговорити: Кулеба прибув до США для підготовки візиту Зеленського

У Вашингтоні триває підготовка до офіційного візиту Володимира Зеленського в США. Зустріч американського та українського президентів відбудеться вже 30 серпня.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Разом із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком він перебуває у Вашингтоні.

Українські політики зустрінуться з радником президента США з нацбезпеки Джейкобом Салліваном, держсекретарем Ентоні Блінкеном, сенаторами та американськими аналітиками.

– Станом на зараз президент України є другим після канцлера Німеччини лідером з Європи, який відвідає США на запрошення президента Байдена, – зауважив Дмитро Кулеба.

Також міністр назвав США найголовнішим стратегічним партнером України у сфері безпеки.

– Зміцнення нашого військово-політичного союзу входить до топ-пріоритетів нещодавно ухваленої Стратегії зовнішньої політики України.

Дмитро Кулеба також наголосив, що майбутня зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена відбуватиметься без “підвищених тонів або шантажу”, і лідери держав розмовлятимуть як союзники.

Важливо, що український президент відвідає США після важливого міжнародного саміту Кримська платформа, де також буде присутня висока делегація зі США.

Візит Зеленського у США

Білий дім запросив президента України Володимира Зеленського до Вашингтона 30 серпня.

Американські дипломати на чолі з Джо Байденом продовжать обговорення проекту Північний потік-2, що становить серйозну безпекову загрозу для України.

Також президенти двох держав обговорять військово-оборонну взаємодію, погіршення ситуації в Чорноморському регіоні та на Донбасі, а також протидію агресії РФ.

Володимир Зеленський наголосив, що очікує на конкретні домовленості України з США у сферах торгівлі, безпеки та оборони, енергетики, сільського господарства та інвестицій.

Напередодні він офіційно запросив президента США на святкування 30-річчя незалежності України, однак Джо Байден відмовився.

Замість нього Україну відвідає міністр транспорту США Пітер Буттіджедж, який також візьме участь у саміті Кримська платформа.

Джерело: Дмитро Кулеба