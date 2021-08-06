РФ использует Северный поток-2 для политического шантажа Украины — МИД Польши

Власти России дают понять, что будут использовать газопровод Северный поток-2 как инструмент политического шантажа Украины.

Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

По его словам, в течение 18 лет все правительства Польши придерживались мнения, что Северный поток — это инструмент диверсии РФ, который имеет целью сломать единство Запада, Евросоюза и НАТО.

— Россия сигнализирует о том, что она будет использовать газопровод Северный поток-2 в качестве инструмента политического шантажа против Украины и Центральной Европы, — заявил Рау.

Напомним, ранее дипломатические представители девяти стран опубликовали совместное заявление, где призвали противодействовать Северному потоку-2.

Документ подписали Сенатор США от штата Нью-Джерси и председатель Комитета Сената по иностранным делам Боб Менендес, а также дипломатические представители Украины, Польши, Великобритании, Литвы, Эстонии, Ирландии, Чехии и Латвии.

Кроме этого, ранее кандидат в канцлеры Германии от консервативного блока Армин Лашет пригрозил России санкциями, если она не прекратит оказывать давление на Украину с помощью газопровода Северный поток-2.