Влада Росії дає зрозуміти, що буде використовувати газопровід Північний потік-2 як інструмент політичного шантажу України.

Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау.

За його словами, протягом 18 років всі уряди Польщі дотримувалися думки, що Північний потік – це інструмент диверсії РФ, який має на меті зламати єдність Заходу, Євросоюзу і НАТО.

– Росія сигналізує про те, що вона буде використовувати газопровід Північний потік-2 в якості інструменту політичного шантажу проти України та Центральної Європи, – заявив Рау.

Нагадаємо, раніше дипломатичні представники дев’яти країн опублікували спільну заяву, де закликали протидіяти Північному потоку-2.

Документ підписали Сенатор США від штату Нью-Джерсі та голова Комітету Сенату з іноземних справ Боб Менендес, а також дипломатичні представники України, Польщі, Великобританії, Литви, Естонії, Ірландії, Чехії і Латвії.

Крім цього, раніше кандидат у канцлери Німеччини від консервативного блоку Армін Лашет пригрозив Росії санкціями, якщо вона не припинить чинити тиск на Україну за допомогою газопроводу Північний потік-2