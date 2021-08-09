Володимир Зеленський відреагував на заяву самопроголошеного президента Олександра Лукашенка про те, що Україна нібито тренує бойовиків, яких потім доправляє до Білорусі.

Український президент назвав ці звинувачення безпідставними, і зазначив, що усі демократичні держави сумніваються в юридичному статусі Лукашенка.

Про це розповів прес-секретар Зеленського Сергій Никифоров, та зауважив, що цими заявами самопроголошений президент намагається відвернути увагу від тих подій, які розгортаються всередині Білорусі.

– Президент наголошує на тому, що Україна бореться з бойовиками, а не тренує їх, як заявив Олександр Лукашенко. Заяви Олександра Лукашенка Володимир Зеленський називає безпідставними, – відреагував прес-секретар.

Никифоров наголосив, що кризу із Білоруссю можна було вирішити демократичним шляхом, але Лукашенку забракло сміливості для цього.

За словами Никифорова, Зеленський вкотре запевнив, що Україна є другом білоруському народові та не втручається у політичні процеси інших держав.

Втім, якщо Мінськ вдасться до недружніх кроків, то миттєво отримає потужну відповідь від України та міжнародної спільноти.

– Сподіваємося, що не буде недружніх кроків стосовно України з боку Олександра Лукашенка. Якщо ж будуть – це отримає негайну й потужну відповідь і нашої держави, і міжнародної спільноти, – запевнив Никифоров.

Річниця фейкових виборів у Білорусі

9 серпня минув рівно рік з моменту проведення фальсифікованих виборів у Білорусі та привласнення влади Олександром Лукашенком.

Сьогодні самопроголошений президент дав інтерв’ю журналістам, де звинуватив Україну у підготовці та відправленні до Білорусі бойовиків.

Також диктатор заявив, що не підтримає спробу силового повернення Донбасу та готовий визнати Крим російським.

На думку Олександра Лукашенка, Володимир Зеленський цілеспрямовано псує стосунки між державами.