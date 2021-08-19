44 международные делегации: список участников саммита Крымской платформы

В учредительном саммите Крымской платформы, который состоится в Киеве 23 августа, примут участие 44 государства и международные организации.

Список участников обнародовал на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отметив, что еще возможны некоторые изменения.

По его словам, в столицу Украины приедут на саммит 14 глав государств и правительств, в том числе Евросоюза.

— На уровне президентов будут представлены Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словакия, Венгрия, Молдова, Словения, Финляндия. Также примет участие президент Евросовета Шарль Мишель, — уточнил дипломат.

На уровне премьер-министров — Румыния, Грузия, Хорватия и Швеция.

Два государства на уровне глав парламентов — это Швейцария и Чехия.

Еще 14 стран представят на саммите министры иностранных дел:

Турция, Франция, Германия, Испания, Италия, Бельгия, Австрия, Нидерланды, Люксембург, Ирландия, Дания, Болгария, Черногория, Северная Македония.

От Великобритании и Португалии приедут министры обороны. Соединенные Штаты будут представлены личным посланником президента — министром транспорта.

Норвегию, по словам Кулебы, — государственный секретарь МИД, Еврокомиссию — вице-президент Валдис Домбровскис, НАТО — заместитель генсека, Совет Европы и ГУАМ — генсеки.

От семи государств прибудут послы — это Новая Зеландия, Мальта, Япония, Австралия, Кипр, Канада и Греция.