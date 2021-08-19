44 міжнародні делегації: список учасників саміту Кримської платформи

В установчому саміті Кримської платформи, який відбудеться у Києві 23 серпня, візьмуть участь 44 держави і міжнародні організації.

Список учасників оприлюднив на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, наголосивши, що ще можливі певні зміни.

За його словами, до столиці України приїдуть на саміт 14 глав держав та урядів, зокрема Євросоюзу.

– На рівні президентів будуть представлені: Латвія, Литва, Естонія, Польща, Словаччина, Угорщина, Молдова, Словенія, Фінляндія. Також візьме участь президент Євроради Шарль Мішель, – уточнив дипломат.

На рівні прем’єр-міністрів – Румунія, Грузія, Хорватія та Швеція.

Дві держави на рівні глав парламентів – це Швейцарія та Чеська Республіка.

Ще 14 країн представлятимуть на саміті міністри закордонних справ:

Туреччина, Франція, Німеччина, Іспанія, Італія, Бельгія, Австрія, Нідерланди, Люксембург, Ірландія, Данія, Болгарія, Чорногорія, Північна Македонія.

Від Великої Британії та Португалії приїдуть міністри оборони. Сполучені Штати будуть представлені особистим посланцем президента – міністром транспорту.

Норвегію, за словами Кулеби, – державний секретар МЗС, Єврокомісію – віце-президент Валдіс Домбровскіс, НАТО – заступник генсека, Раду Європи та ГУАМ – генсеки.

Від семи держав прибудуть посли – це Нова Зеландія, Мальта, Японія, Австралія, Кіпр, Канада та Греція.