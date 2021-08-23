Крымская платформа – это инициатива Украины по консолидации международных усилий для деоккупации Крыма. Такое простое и точное определение дал международной площадке президент Владимир Зеленский, создавший ее с целью возвращения аннексированного Россией полуострова и защиты прав крымских татар.

Конечная цель и значение понятны каждому украинцу, а вот путь будет непростым, и на нем Украине понадобится поддержка международных партнеров.

23 августа, в канун 30-летия независимости, в столичном выставочном центре Парковый стартует учредительный саммит Крымской платформы, к которому присоединились более 40 государств и организаций, готовых подтвердить неизменность формулы Крым – это Украина. Его итогом станет принятие совместной декларации. К ней смогут приобщиться государства, представители которых не смогли приехать в Киев.

Этот документ будет именно одобрен, то есть не будет физического подписания. Относительно содержания — в Офисе президента его держат в тайне, но называют очень амбициозным.

В этот же день Зеленский вместе с коллегами-президентами откроет в центре Киева офис постоянного представительства Крымской платформы.

Сегодня также состоится внеочередное заседание парламента, на котором народные депутаты проголосуют за обращение Верховной Рады к ООН, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, ПА НАТО, ПА ОЧЭС, Европейскому парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств об усилении международного сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии Российской Федерации.

Факты ICTV собрали всю важную информацию о Крымской платформе, самом саммите и его участниках.

Когда возникла Крымская платформа

Термин Крымская платформа впервые озвучил президент Владимир Зеленский во время выступления на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН 23 сентября 2020 года. Тогда глава государства пригласил друзей Украины к участию в создании международной дипломатической инициативы по деоккупации полуострова.

Уже 26 февраля 2021-го глава государства подписал указ о создании организационного комитета по подготовке и проведению 23 августа в Украине учредительного саммита Крымской платформы.

Крымская платформа — участники

Участие в саммите подтвердили 45 стран и международных организаций. Среди них — Великобритания, Канада, Австрия, Словакия, Швеция, Франция, Испания, Италия, Нидерланды, Турция, Эстония, Литва, Латвия, Молдова и другие.

Впервые в Украину съедутся одновременно президенты и премьеры стольких государств. На уровне президентов будут представлены девять стран. Точно будет президент Польши Анджей Дуда, Латвии — Эгилс Левитс, а еще — лидеры Литвы, Эстонии, Словакии, Венгрии, Молдовы, Словении и Финляндии.

Участники саммита на уровне премьер-министров — Румыния, Грузия, Хорватия и Швеция, на уровне глав парламентов — Швейцария и Чехия.

Еще 14 стран будут представлять главы МИД: Турция, Франция, Германия, Испания, Италия, Бельгия, Австрия, Нидерланды, Люксембург, Ирландия, Дания, Болгария, Черногория и Северная Македония.

От Великобритании и Португалии — главы министерств обороны. Президента США на саммите будет представлять министр транспорта Питер Буттиджедж, Норвегию – государственный секретарь МИД.

От восьми государств прибудут послы — это Новая Зеландия, Мальта, Япония, Австралия, Кипр, Канада, Греция и Исландия.

От ЕС будет президент Евросовета Шарль Мишель, Еврокомиссию представит вице-президент Валдис Домбровскис, НАТО — заместитель генсека, Совет Европы и ГУАМ — генсеки.

Представителей России не будет. Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что туда даже не присылали официального приглашения, поскольку Москва сразу отвергла любую возможность взаимодействия в рамках инициативы, хотя Украина готова говорить с РФ.

По его словам, Россия еще и шантажирует и угрожает странам, которые намерены принять участие в Крымской платформе. Поэтому назвал участие в саммите простым тестом на то, с кем эти страны в вопросе оккупированного Крыма — с Россией и агрессией или с Украиной и международным правом.

Подробная программа саммита Крымской платформы

Официальное открытие запланировано на 11.30. Форум состоит из двух частей. Первую часть открывает певица крымскотатарского происхождения Джамала с песней 1944.

Далее по плану — выступления президента Владимира Зеленского, спикера парламента, премьер-министра, лидера крымско-татарского народа, а также глав иностранных делегаций и представителя Экспертной сети Крымской платформы.

После одобрения декларации по результатам саммита Зеленский выступит еще с одним заявлением (14.30 — 15.00).

Вторая часть форума (15.00 — 20.00) пройдет в формате четырех панельных дискуссий и обсуждений, к которым присоединятся 180 международных экспертов из более чем 30 стран.

Главные темы панелей:

политика непризнания попытки аннексии Крыма и санкций;

вызовы безопасности Азово-Черноморского региона;

защита прав человека во временно оккупированном Крыму;

восстановление прав крымскотатарского народа.

Участники дискуссии поделятся своим видением проблем деоккупации и обозначат пути взаимодействия для достижения конечной цели — возвращения Крыма Украине.

Что будет после саммита

Деятельность Крымской платформы продолжится до достижения главной цели — освобождения Крыма от российских оккупантов.

Встречи в рамках этого формата будут проходить на четырех уровнях. На первом – это саммиты с участием глав государств. Второй уровень предполагает встречи глав МИД.

На третьем — к обсуждениям будут привлекать парламентские ассамблеи НАТО, ОБСЕ и Совета Европы. А четвертый предусматривает обсуждение деоккупации полуострова на уровне экспертов.

Накануне саммита президент Владимир Зеленский заявил, что Крымская платформа займется также вопросом признания Крымскотатарской национально-территориальной автономии. Речь идет о разработке законопроекта в сотрудничестве с коренными народами полуострова.