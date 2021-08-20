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Факты / Украина / Политика
Юлія Захарченко |

Антикоррупционная структура Украины не имеет аналогов в Европе — Зеленский

Антикоррупционная структура Украины не имеет аналогов в Европе — Зеленский

За последние годы Украина смогла создать антикоррупционную структуру, которая не имеет аналогов в Европе. По мнению президента Владимира Зеленского, есть вероятность, что подобной альтернативы нет во всем мире.

Глава государства прокомментировал мнение, согласно которому Украина должна побороть коррупцию, прежде чем получить приглашение в НАТО. По словам Зеленского, обвинять страну в коррупции несложно.

— Но будем честными — ни одна страна не является полностью свободной от коррупции. Однако через несколько лет Украина создала антикоррупционную инфраструктуру, которая не имеет аналогов в Европе, — подчеркнул украинский президент.

В Украине действует несколько независимых антикоррупционных органов, среди которых — Национальное антикоррупционное бюро и Высший антикоррупционный суд.

По мнению президента, Украина уже живет по европейским стандартам, имеет статусы почти членов ЕС и НАТО. Военные командные центры уже соответствуют требованиям НАТО.

Зеленский убежден, что других государств-кандидатов разочаровывает тот факт, что Украину не приглашают в Альянс. В то же время месседж о сложности пути в НАТО создает вакуум, который Российская Федерация с радостью заполняет.

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Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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