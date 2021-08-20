Антикорупційна структура України не має аналогів у Європі – Зеленський

За останні роки Україна змогла створити антикорупційну структуру, яка не має аналогів у Європі. На думку президента Володимира Зеленського, є ймовірність, що схожої альтернативи немає в усьому світі.

Глава держави прокоментував думку, згідно з якою Україна має побороти корупцію, перш ніж отримати запрошення до НАТО. За словами Зеленського, звинувачувати країну в корупції нескладно.

– Проте будемо чесними – жодна країна не є повністю вільною від корупції. Однак за декілька років Україна створила антикорупційну інфраструктуру, яка не має аналогів у Європі, – наголосив український президент.

В Україні діє декілька незалежних антикорупційних органів, серед яких – Національне антикорупційне бюро та Вищий антикорупційний суд.

На думку президента, Україна вже живе за європейськими стандартами, має статуси майже членів ЄС та Альянсу. Військові командні центри вже відповідають вимогам НАТО.

Зеленський переконаний, що інших держав-кандидатів розчаровує той факт, що Україну не запрошують до Альянсу. Водночас меседж про складність шляху до НАТО створює вакуум, який Російська Федерація з радістю заповнює.