Президент Владимир Зеленский уверен, что время, необходимое для запуска Северного потока-2, Украина должна использовать для защиты своих интересов и энергетической безопасности.

По мнению Зеленского, для запуска газопровода требуется дополнительное время, даже если до полного завершения его строительства осталось немного.

Зеленский отметил, что после окончания строительства Северного потока-2 все же остается вероятность того, что российский газопровод не сможет заработать.

Украина будет терять после прекращения транзита газа через свою территорию около $2 млн в год. В то же время цены на газ для украинцев могут увеличиться, потому что наш трубопровод будет транспортировать меньшее количество топлива.

— Северный поток — 2 — это оружие. Москва может создать дефицит поставок на рынке газа и повысить цену. В современном мире необязательно покупать пулеметы, чтобы нанести ущерб стране. Достаточно использовать экономические инструменты, — подчеркнул он.

Президент отметил, что намерен обсудить тему Северного потока-2 во время встречи с Джо Байденом в США, которая запланирована в конце августа.