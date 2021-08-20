Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика
Юлія Захарченко |

Северный поток-2 — это оружие: Зеленский объяснил, как РФ может использовать газопровод

зеленський володимир

Президент Владимир Зеленский уверен, что время, необходимое для запуска Северного потока-2, Украина должна использовать для защиты своих интересов и энергетической безопасности.

По мнению Зеленского, для запуска газопровода требуется дополнительное время, даже если до полного завершения его строительства осталось немного.

Зеленский отметил, что после окончания строительства Северного потока-2 все же остается вероятность того, что российский газопровод не сможет заработать.

Украина будет терять после прекращения транзита газа через свою территорию около $2 млн в год. В то же время цены на газ для украинцев могут увеличиться, потому что наш трубопровод будет транспортировать меньшее количество топлива.

— Северный поток — 2 — это оружие. Москва может создать дефицит поставок на рынке газа и повысить цену. В современном мире необязательно покупать пулеметы, чтобы нанести ущерб стране. Достаточно использовать экономические инструменты, — подчеркнул он.

Президент отметил, что намерен обсудить тему Северного потока-2 во время встречи с Джо Байденом в США, которая запланирована в конце августа.

Читайте
РФ использует Северный поток-2 для политического шантажа Украины - МИД Польши

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка