Президент Володимир Зеленський впевнений, що час, необхідний для запуску Північного потоку-2, Україна має використати для захисту своїх інтересів та енергетичної безпеки.

На думку Зеленського, для запуску газогону потрібен додатковий час, навіть якщо до повного завершення його будівництва залишилося небагато.

Зеленський зазначив, що після закінчення будівництва Північного потоку-2 все ж залишається ймовірність того, що російський газопровід не зможе запрацювати.

Україна втрачатиме після припинення транзиту газу через свою територію близько $2 млн на рік. Водночас ціни на газ для українців можуть збільшитися, тому що наш трубопровід транспортуватиме меншу кількість палива.

– Північний потік – 2 – це зброя. Москва може створити дефіцит поставок на ринку газу та підвищити ціну. У сучасному світі необов’язково купувати кулемети, щоб завдати шкоди країні. Достатньо використати економічні інструменти, – наголосив він.

Президент зазначив, що має намір обговорити тему Північного потоку-2 під час зустрічі з Джо Байденом у США, яка запланована наприкінці серпня.