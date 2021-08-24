Законопроект о большом гербе Украины поддержали в первом чтении

На внеочередной сессии Верховная Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект №5712 о большом гербе Украины.

За соответствующее решение проголосовали 257 народных депутатов.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о большом гербе Украины в конце июня этого года.

Его предлагают использовать на официальных символах главы государства, большой государственной печати Украины и печатях президента, Верховной Рады, Кабмина, Конституционного и Верховного судов.

Кроме того, герб предлагают изображать на:

фасаде здания резиденции президента в Киеве;

фасадах зданий Верховной Рады, Кабинета министров, Конституционного и Верховного суда;

зале заседаний Верховной Рады;

денежных знаках Украины по решению Национального банка Украины.

Согласно предложенному эскизу, главным элементом большого герба является малый украинский герб, расположенный на щите. С обеих сторон от щита изображены лев и казак с ружьем, которые держат его в руках.

Лев является гербом Галицко-Волынского княжества, а казак — войска запорожского.

Внизу эскиза большого герба изображена лента сине-желтого цвета, а под ней два колоска пшеницы, которые переплетаются с кистью калины. Над щитом расположен великокняжеский венец, то есть корона Ярослава Мудрого.

В ноябре 2020 года Минкульт объявил победителя на лучший эскиз большого государственного герба Украины. Им стал художник Алексей Кохан.

Но эскиз вызвал шквал критики. Общественности не понравились носки архистратига Михаила, наличие самого святого и казака. Тогда эскиз заменили другим.

Но то, что законопроект поддержали в первом чтении — это только начало. Поскольку, согласно Конституции, для принятия большого герба необходимы голоса не менее двух третей от конституционного состава Верховной Рады, то есть не менее 300 депутатов.