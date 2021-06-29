Как будет выглядеть большой герб — в Раде обнародовали текст закона

Верховная Рада опубликовала текст законопроекта №5712 про большой герб Украины, который внес президент Владимир Зеленский.

Также обнародовано изображение большого государственного герба, которое предлагает президент.

Главный элемент — малый украинский герб, который является символом Княжеского Государства Владимира Великого, расположенный на щите.

С двух сторон от щита расположены лев и казак с ружьем, которые держат его в руках.

Лев является гербом Галицко-Волынского княжества, а казак — войска запорожского.

Внизу лента сине-желтого цвета, а под ней два колоска пшеницы, которые переплетаются с кистью калины.

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Над щитом расположен великокняжеский венец, то есть корона Ярослава Мудрого.

Согласно тексту закона, использовать большой государственный герб будут на официальных символах президента, большой государственной печати Украины и печатях президента, Верховной Рады, Кабмина, Конституционного и Верховного судов.

Также герб будет воспроизводиться на:

фасаде здания резиденции президента в Киеве;

фасадах зданий Верховной Рады, Кабинета министров, Конституционного и Верховного Суда;

зале заседаний Верховной Рады;

денежных знаках Украины по решению Национального банка Украины.

Зато использовать большой государственный герб как собственную символику органов государственной власти, территориальных общин, районов и областей запрещено.

Запрещается воспроизводить герб в символике политических партий, общественных объединений, профсоюзов, юридических и физических лиц.

Также запрещено использовать символ в:

рекламе (кроме социальной рекламы о защите суверенитета и территориальной целостности);

воспроизводить в перевернутом виде или в другой искаженной форме;

размещать на гербе любые надписи и изображения.

В тексте закона отмечается, что за надругательство над этим государственным символом лицо будет нести установленную законом ответственность.

Источник : Верховная Рада

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