Законопроект про великий герб України підтримали у першому читанні

На позачерговій сесії Верховна Рада підтримала у першому читанні президентський законопроект №5712 про великий герб України.

За відповідне рішення проголосували 257 народних депутатів.

Президент України Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроект про великий герб України наприкінці червня цього року.

Його пропонують використовувати на офіційних символах глави держави, великій державній печатці України та печатках президента, Верховної Ради, Кабміну, Конституційного та Верховного судів.

Крім того, герб пропонують відтворювати на:

фасаді будівлі резиденції президента у Києві;

фасадах будівель Верховної Ради, Кабінету міністрів, Конституційного та Верховного суду;

залі засідань Верховної Ради;

грошових знаках України за рішенням Національного банку України.

Згідно з запропонованим ескізом, головним елементом великого герба є малий український герб, розташований на щиті. З обох боків від щита зображені лев та козак із рушницею, які тримають його у руках.

Лев є гербом Галицько-Волинського князівства, а козак – війська запорозького.

Внизу ескіза великого герба зображена стрічка синьо-жовтого кольору, а під нею два колоски пшениці, які переплітаються із китицею калини. Над щитом розташований великокняжий вінець, тобто корона Ярослава Мудрого.

У листопаді 2020 року Мінкульт оголосив переможця на найкращий ескіз великого державного герба України. Ним став художник Олексій Кохан.

Але ескіз викликав шквал критики. Громадськості не сподобались шкарпетки архистратига Михаїла, наявність самого святого і козака. Тоді ескіз замінили на інший.

Але те, що законопроект підтримали у першому читанні – це лише початок. Оскільки, відповідно до Конституції, для ухвалення великого герба необхідні голоси не менше ніж двох третин від конституційного складу Верховної Ради, тобто принаймні 300 депутатів.