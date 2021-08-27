Украина доказала участникам Крымской платформы серьезность намерений — Зеленский

Участники Крымской платформы до последнего сомневались, что соберется хотя бы 30 стран, поскольку было огромное давление со стороны России, но Украина доказала серьезность своих намерений в достижении конечной цели.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в эфире Право на владу.

— В целом они поражены. Все до последнего сомневались, что будет 30 стран. То есть все поражены количеством, мощностью не просто заявлений. Сразу показали декларацию, пошли в офис Крымской платформы и показали молодую команду профессионалов, которая занимается вопросами гуманитарными, пленными по всему миру, — объяснил глава государства.

По его словам, с самого начала было много тех, кто сомневался, а на кого-то оказывалось прямое давление со стороны России — это не секрет.

В Киеве накануне Дня Независимости, 23 августа, состоялся саммит Крымской платформы. Это новая дипломатическая площадка, созданная по инициативе Украины для деоккупации Крыму.

В учредительном саммите приняли представители 46 стран мира. По его итогам участники подписали совместную декларацию.

Этот документ фиксирует непризнание незаконной оккупации Крыма Россией и обязательства стран-подписантов рассмотреть дополнительные ограничительные санкции против России в случае дальнейшей агрессии.