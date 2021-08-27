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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Україна довела учасникам Кримської платформи серйозність намірів – Зеленський

ВолодимирЗеленський

Учасники Кримської платформи до останнього сумнівалися, що збереться хоча б 30 країн, бо був шалений тиск з боку Росії, але Україна довела серйозність своїх намірів у досягненні кінцевої мети.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в ефірі Право на владу.

– В цілому вони вражені. Всі до останнього сумнівалися, що буде 30 країн. Тобто всі вражені кількістю, потужністю не просто заяв. Одразу показали декларацію, пішли в офіс Кримської платформи і показали молоду команду професіоналів, яка займається питаннями гуманітарними, полоненими по всьому світу, – пояснив глава держави.

За його словами, з самого початку було багато тих, хто сумнівався, а на когось чинився прямий тиск з боку Росії – це не секрет.

У Києві напередодні Дня Незалежності, 23 серпня, відбувся саміт Кримської платформи. Це новий дипломатичний майданчик, створений за ініціативи України для деокупації Криму.

В установчому саміті взяли представники 46 держав світу. За його підсумками учасники підписали спільну декларацію.

Цей документ фіксує невизнання незаконної окупації Криму Росією і зобов’язання країн-підписантів розглянути додаткові обмежувальні санкції проти Росії в разі подальшої агресії.

Фото: Офіс президента

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