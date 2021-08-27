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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Зеленский о Дне Независимости: Давно хотел показать нашу Украину

зеленський володимир

Президент Владимир Зеленский признался, что давно хотел показать миру, как восстанавливается и развивается Украина, потому что красоту и мощь надо показывать результатами.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в эфире Право на владу, говоря о размахе празднования 30-летия независимости.

— Мы хотели показать, что у нас есть и что мы делали все эти годы независимости. Если мы ставим вопрос Крыма, то мы это сделаем так, что 46 стран приедут и будут нас поддерживать. Если мы показываем, что у нас парад, то посмотрите, пожалуйста, какая у нас мощная армия, новая техника, которая едет Майданом, наши самолеты! Вот такая она — Украина! — отметил глава государства.

Фото: Офис президента

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