Зеленський про День Незалежності: Давно хотів показати нашу Україну

Президент Володимир Зеленський зізнався, що давно хотів показати світу, як відновлюється та розвивається Україна, бо красу і міць треба показувати результатами.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в ефірі Право на владу, говорячи про розмах святкування 30-річчя незалежності.

– Ми хотіли показати, що у нас є і що ми робили усі ці роки незалежності. Якщо ми ставимо питання Криму, то ми це зробимо так, що 46 країн приїдуть і будуть нас підтримувати. Якщо ми показуємо, що у нас парад, то подивіться, будь ласка, яка у нас потужна армія, нова техніка, яка їде Майданом, наші літаки! Ось така вона – Україна! – наголосив глава держави.