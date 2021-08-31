Глава украинской делегации Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук, вероятно, не вернется к работе до ноября-декабря. Об этом в эфире телеканала Украина 24 сообщил спикер ТКГ Алексей Арестович.

По словам Арестовича, в ближайшее время Кравчук не будет участвовать в ТКГ по состоянию здоровья. Сейчас он проходит реабилитацию после операции.

Председатель ТКГ подчеркнул, что обязанности Леонида Кравчука в ТКГ пока выполняет Алексей Резников — министр по вопросам интеграции временно оккупированных территорий.

— Леонид Макарович находится сейчас в сложном периоде реабилитации. Операция в 87 лет — это всегда очень непросто. Пока будет вести (ТКГ) Резников. Возможно, это будет до ноября-декабря.

Что известно о состоянии Кравчука

В июне стало известно, что Леонид Кравчук перенес операцию на сердце. Подробности о его состоянии никто не раскрывал.

Через месяц, 28 июля, пресс-секретарь политика Оксана Сибирцева сообщила Фактам ICTV, что он до сих пор находится в больнице и его состояние не улучшилось.

Кравчука назначили главой украинской делегации ТКГ в июле 2020 года. До этого должность занимал второй президент Украины Леонид Кучма.

Кравчук — первый президент независимой Украины, однако руководил государством он только 32 месяца (1992-1993гг.)