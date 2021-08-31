Очільник української делегації Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук, ймовірно, не повернеться до роботи до листопада-грудня. Про це в ефірі телеканалу Україна 24 повідомив спікер ТКГ Олексій Арестович.

За словами Арестовича, найближчим часом Кравчук не братиме участь у ТКГ через стан здоров’я. Наразі він проходить реабілітацію після операції.

Голова ТКГ наголосив, що обов’язки Леоніда Кравчука в ТКГ наразі виконує Олексій Резніков – міністр з питань інтеграції тимчасово окупованих територій.

– Леонід Макарович знаходиться зараз в складному періоді реабілітації. Людині 87 рік, операція на серці – це завжди дуже складно.. Поки буде вести (ТКГ, – Ред.) буде Резніков. Мабуть, це буде до листопада-грудня.

Що відомо про стан Кравчука

У червні стало відомо, що Леонід Кравчук переніс операцію на серці. Подробиці про його стан ніхто не розкривав.

Через місяць, 28 липня, прес-секретар політика Оксана Сибірцева повідомила Фактам ICTV, що він досі перебуває в лікарні і його стан не покращився.

Кравчука призначили очільником української делегації ТКГ у липні 2020 року. До цього цю посаду обіймав другий президент України Леонід Кучма.

Кравчук – перший президент незалежної України, однак керував державою він лише 32 місяці (1992-1993рр.)