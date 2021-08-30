Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV назвал главные вопросы, которые рассмотрят депутаты в новом политическом сезоне этой осенью.

Спикер парламента выделил законопроект об олигархах (№ 5599) и закон № 5600, который повышает налоги.

— Вопросов будет много. Мы уже начинаем формировать повестку дня на первую и вторую недели. Я думаю, главными будут №5600, закон об олигархах и другие вопросы, которые накопились с прошлой сессии, потому что мы многое отложили.

Разумков рассказал, что во время шестой сессии Верховная Рада будет принимать и дорабатывать законы, которые остались, и рассматривать новые.

Одним из важнейших, по мнению Разумкова, также закон О государственном бюджете на 2022 год.

— Главным вопросом будет бюджет. До 15 сентября Кабмин должен подать бюджет в Верховную Раду Украины. Бюджетный процесс можно определить как один из главных направлений работы ВР до нового года, потому что это ключевая смета, по которой живет государство.

16 июля в Верховной Раде состоялось последнее заседание пятой сессии, после чего депутаты ушли на каникулы до сентября. Нардепы вернутся к работе уже в понедельник, 7 сентября.