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Факти / Україна / Політика
Людмила Богданова |

Разумков назвав головні закони, які Рада розгляне у новому політичному сезоні

Дмитро Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV назвав головні питання, які розглянуть депутати у новому політичному сезоні цієї осені.

Спікер парламенту виділив законопроект про олігархів (№ 5599) та закон № 5600, який підвищує податки.

– Питань буде багато. Ми уже починаємо формувати порядок денний на перший та другий тижні. Я думаю, головними будуть №5600, закон про олігархів та інші питання, які накопичилися з минулої сесії, бо ми багато чого відклали.

Разумков розповів, що під час шостої сесії Верховна Рада буде ухвалювати та допрацьовувати закони, які залишились, та розглядати нові.

Одним з найважливіших, на думку Разумкова, є також закон Про державний бюджет на 2022 рік.

– Головним питанням буде бюджет. До 15 вересня Кабмін повинен подати бюджет до Верховної Ради України. Бюджетний процес можна визначити як один з головних напрямів роботи ВР до нового року, тому що це ключовий кошторис, за яким живе держава.

16 липня у Верховній Раді відбулося останнє засідання п’ятої сесії, після чого депутати пішли на канікули до вересня. Нардепи повернуться до роботи уже у понеділок, 7 вересня.

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