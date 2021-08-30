Голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV назвав головні питання, які розглянуть депутати у новому політичному сезоні цієї осені.

Спікер парламенту виділив законопроект про олігархів (№ 5599) та закон № 5600, який підвищує податки.

– Питань буде багато. Ми уже починаємо формувати порядок денний на перший та другий тижні. Я думаю, головними будуть №5600, закон про олігархів та інші питання, які накопичилися з минулої сесії, бо ми багато чого відклали.

Разумков розповів, що під час шостої сесії Верховна Рада буде ухвалювати та допрацьовувати закони, які залишились, та розглядати нові.

Одним з найважливіших, на думку Разумкова, є також закон Про державний бюджет на 2022 рік.

– Головним питанням буде бюджет. До 15 вересня Кабмін повинен подати бюджет до Верховної Ради України. Бюджетний процес можна визначити як один з головних напрямів роботи ВР до нового року, тому що це ключовий кошторис, за яким живе держава.

16 липня у Верховній Раді відбулося останнє засідання п’ятої сесії, після чого депутати пішли на канікули до вересня. Нардепи повернуться до роботи уже у понеділок, 7 вересня.