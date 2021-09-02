Готовятся к размещению ядерного оружия: Резников о военном контингенте РФ в Крыму

Россия значительно увеличила в оккупированном Крыму свой военный контингент. Об этом сообщил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
По его словам, россияне стягивают на полуостров оборудование и технику, чтобы разместить там ядерное оружие.
— Вряд ли это оружие направят на Украину. Оно будет направлено на весь цивилизованный мир. Это удобная логистическая площадка для того, чтобы российская армия заявила претензии не только на Черное море, но и на Сирию, Африку, южную часть Европы, — отметил он.
Алексей Резников добавил, что позиция многих европейских стран не провоцировать Россию не работает. Он напомнил, что желание искать с русскими деловые отношения уже привело к частичной оккупации Грузии и Украины, к отравлению в Солсбери, взрывам складов в Чехии, к попытке переворота в Черногории. Поэтому министр убежден: если россиян не останавливать, они будут двигаться дальше.
— Даже к тому санкционному режиму, который сегодня применяется в отношении РФ, они уже привыкли, адаптировались. Как в медицине — вырабатывается иммунитет. Время говорить уже даже не о сохранении режима санкций, а об его усилении. Для них должно быть очень дорогим пребывание в качестве оккупанта, — считает Резников.
Накануне начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия превращает оккупированный Крым в военную базу для контроля над Черным и Азовским морями с первых дней оккупации.
По его словам, за весну и лето Кремль увеличил свой военный контингент на полуострове. Поэтому угроза с каждым днем растет не только для Украины, но и для всей Европы.