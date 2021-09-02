Готовятся к размещению ядерного оружия: Резников о военном контингенте РФ в Крыму

Россия значительно увеличила в оккупированном Крыму свой военный контингент. Об этом сообщил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, россияне стягивают на полуостров оборудование и технику, чтобы разместить там ядерное оружие.

— Вряд ли это оружие направят на Украину. Оно будет направлено ​​на весь цивилизованный мир. Это удобная логистическая площадка для того, чтобы российская армия заявила претензии не только на Черное море, но и на Сирию, Африку, южную часть Европы, — отметил он.

Алексей Резников добавил, что позиция многих европейских стран не провоцировать Россию не работает. Он напомнил, что желание искать с русскими деловые отношения уже привело к частичной оккупации Грузии и Украины, к отравлению в Солсбери, взрывам складов в Чехии, к попытке переворота в Черногории. Поэтому министр убежден: если россиян не останавливать, они будут двигаться дальше.

— Даже к тому санкционному режиму, который сегодня применяется в отношении РФ, они уже привыкли, адаптировались. Как в медицине — вырабатывается иммунитет. Время говорить уже даже не о сохранении режима санкций, а об его усилении. Для них должно быть очень дорогим пребывание в качестве оккупанта, — считает Резников.

Накануне начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия превращает оккупированный Крым в военную базу для контроля над Черным и Азовским морями с первых дней оккупации.

По его словам, за весну и лето Кремль увеличил свой военный контингент на полуострове. Поэтому угроза с каждым днем ​​растет не только для Украины, но и для всей Европы.