Готуються до розміщення ядерної зброї: Резніков про військовий контингент РФ у Криму

Росія значно збільшила в окупованому Криму свій військовий контингент. Про це повідомив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

За його словами, росіяни стягують на півострів обладнання і техніку, щоб розмістити там ядерну зброю.

– Навряд чи цю зброю направлять в бік України. Вона буде направлена на весь цивілізований світ. Це зручний логістичний майданчик для того, щоб російська армія заявила претензії не тільки на Чорне море, а й на Сирію, Африку, південну частину Європи, – зазначив він.

Олексій Резніков додав, що позиція багатьох європейських країн не провокувати Росію не працює. Він нагадав, що бажання шукати з росіянами ділові відносини вже призвело до часткової окупації Грузії та України, до отруєння в Солсбері, вибухів складів у Чехії, до спроби перевороту в Чорногорії. Тому міністр переконаний: якщо росіян не зупиняти, вони рухатимуться далі.

– Навіть до того санкційного режиму, що сьогодні застосовується до РФ, вони вже звикли, адаптувалися. Як у медицині – виробляється імунітет. Час говорити вже навіть не про збереження режиму санкцій, а про його посилення. Для них має бути дуже дорогим перебування в якості окупанта, – вважає Резніков.

Напередодні начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Росія перетворює окупований Крим на військову базу для контролю над Чорним і Азовським морями з перших днів окупації.

За його словами, за весну та літо Кремль збільшив свій військовий контингент на півострові. Тому загроза кожен день зростає не тільки для України, але і для всієї Європи.