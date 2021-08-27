Россия превращает оккупированный Крым на военную базу для контроля над Черным и Азовским морем с первых дней оккупации. За весну и лето Кремль увеличил свой военный контингент на полуострове.

По его словам, угроза с каждым днем растет не только в отношении Украины, но и для всей Европы.

— С начала оккупации полуострова Россия практически ежегодно увеличивает свой военный контингент в Крыму. Понятно, что именно это и была основная цель оккупации Крыма, ведь полуостров имеет очень выгодное геополитическое размещение, позволяет России иметь существенные преимущества и возможность влияния на страны причерноморского региона, — сказал Буданов.

Он добавил, что Россия использует оккупированный Крым и как базу для обеспечения военного присутствия России в Сирии.

— Мы готовы к борьбе до полной деоккупации Крымского полуострова. Крым будет освобожден, а преступники — наказаны, — отметил Буданов.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Российская Федерация сознательно превратила Крым в военную базу и пытается всех отпугнуть от полуострова.

По его словам, демилитаризовать Крым можно будет только после окончания оккупации его Россией.